В топ-3 профессий в 2023 году вошли IT, инженеры и врачи

15:00 15 декабря 2022
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Россияне считают, что в 2023 году самыми востребованными в стране будут  IT-специалисты, инженеры и врачи, топ перспективных профессий составил сервис Работа.ру.

В исследовании приняли участие более 5000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Большинство опрошенных (62%) отметили, что самой перспективной в следующем году станет профессия IT-специалиста. 40% респондентов также отметили профессию инженера, а 38% — врача. 

28% участников исследования считают, что актуальными в следующем году будут специалисты по нанотехнологиям. 20% респондентов отметили перспективы строителей, 18% — младшего медперсонала, а 17% — аналитиков.

Еще 15% респондентов считают, что на рынке труда будет высок спрос на менеджеров по продажам, столько же россиян выделяют перспективы инфекционистов, а 14% — юристов. 12% опрошенных считают самой перспективной профессией 2023 года маркетолога, а 10% — HR-специалиста.

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