В Тюменской области за ноябрь снизилась инфляция

Годовая инфляция в Тюменской области в ноябре снизилась на 1,6 процентных пунктов - до 7,4% против 9,0% в октябре, сообщает депэкономики.

Продовольственные товары подешевели на 2,5%, непродовольственные - на 1,4%, услуги - на 0,2%.

В депэкономики отмечают, в нашем регионе снижение цен идет лучше, чем в целом по УрФО, где товары подешевели на 0,7% и по России на 0,6%. По итогам января-ноября уровень инфляции в Тюменской области составил 10,5%, что ниже среднего значения по России на 3,4 процентных пунктов (по РФ – 13,9%).

Снижение цен во многом обусловлено удешевлением непродовольственных товаров. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем снизился на 1,4 пунктов, до 3,4%.

По этому показателю в ноябре Тюменская область заняла 1 место в рейтинге среди субъектов РФ.

Удешевление товаров непродовольственной группы в регионе явилось следствием сдержанного спроса потребителей, а также налаживанием механизма параллельного импорта.