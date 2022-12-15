Тюменцы с признаками ОРВИ и не вакцинированные от гриппа могут остаться без корпоратива

В Тюменской области ввели комплекс противоэпидемических мер, в числе которых запрет на участие в массовых новогодних праздниках "лиц с признаками ОРВИ и не имеющих сведений о вакцинации против гриппа".

"С целью стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе и недопущения дальнейшего роста заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу приняты следующие решения... усилить противоэпидемические мероприятия при проведении массовых новогодних праздников, не допускать до участия лиц с признаками ОРВИ и не имеющих сведений о вакцинации против гриппа", - говорится в заявлении главного государственного санитарного врача по Тюменской области Галины Шарухо.

По данным РПН, эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в регионе ухудшается: заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог на 40% по совокупному населению, при этом доля жителей Тюмени в структуре заболеваемости ОРВИ и гриппом составила более 73%.

Для стабилизации ситуации все школы и учреждения допоразования любой формы собственности в Тюмени переведены в режим дистанционной работы по 23 декабря. Учреждения, предприятия, организации обязаны ввести утренние фильтры, чтобы исключить распростарение ОРВИ в коллективах. В местах массового пребывания населения должна быть организована дезинфекция, а населению рекомендован масочный режим, особенно при посещении мест массового пребывания людей и общественном транспорте.