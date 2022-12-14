В Тюмени определили территорию для строительства логистического комплекса Wildberries

В Тюменской области определили территорию для строительства крупного логистического комплекса компании Wildberries , оформляется документация, сообщает департамент инвестполитики.

"Все договорённости компании с Правительством Тюменской области не изменились. На данный момент проходит процедура оформления документации, необходимой для формирования требуемого земельного участка", - говорится в сообщении.

Информация о площадке и проекте, согласно ст. 13 Федерального закона № 98-ФЗ не может быть разглашена без согласия инвестора.

В марте сообщалось, что крупный логистический комплекс Wildberries планирует возвести в Тюмени к 2024 году, на нем будет создано около 5 тысяч рабочих мест, инвестиции в объект составят около 8 млрд рублей. При этом накануне в омских СМИ появилась информация о том, что президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил Омской области инвестпроект — строительство распределительного центра ООО "Вайлдберриз". Стоимость проекта также оценивается в 8 млрд рублей, в планах создать 5 тысяч рабочих мест. В тюменских пабликах из-за этого появились предположения о несостоятельности прежних договорённостей с Тюменской областью.