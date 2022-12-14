Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров по исполнению нацпроектов

Наилучшее освоение бюджетных средств по данным на ноябрь показали три региона: Республика Марий Эл (87%), Тюменская область (85,8%) и Чеченская Республика (85%), сообщает Минфин РФ.

На сегодня планы по реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в части дорожного ремонта выполнены на 100%.

В этом году в Тюменской области благодаря нацпроекту отремонтировано 140 объектов дорожной инфраструктуры, среди которых 2 путепровода. Общая протяжённость ремонта превысила 150 км.

В рамках развития интеллектуальной транспортной системы модернизированы модули управления светофорным регулированием, детекторы транспортного потока и другие подсистемы.

"Мы завершаем монтаж оборудования для ИТС. Во второй декаде декабря все контракты будут выполнены в полном объёме", - отметил заместитель начальника ГУС ТО Андрей Чистяков.