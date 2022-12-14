Минтруд признал эффективной модернизацию Тюменской службы занятости

Заканчивается четвертый год реализации федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Проект позволил провести мероприятия по повышению эффективности службы занятости.

С учетом фирменного стиля бренда "Работа России" проведен капитальный и текущий ремонт кадровых центров в городах: Ишим, Тобольск и Тюмень. Проведено обучение персонала, в том числе основным принципам "Бережливого производства". Рабочее пространство кадровых центров организовано по системе 5С.

Изменения коснулись и технологии работы центров — оптимизированы процессы оказания услуг. Приоритеты соискателей постепенно сдвигаются от простого поиска места работы к возможностям для самореализации, построения карьеры. Поэтому в кадровых центрах обеспечен клиентоцентричный подход - услуги гражданам и работодателям оказываются комплексно в рамках жизненных и бизнес-ситуаций. Всего за четыре года в работу кадровых центров внедрено 20 жизненных и бизнес-ситуаций.

Ежегодно Тюменская служба занятости занимает лидирующие позиции в рейтингах Минтруда РФ. По итогам работы 2019-2020 годов Тюменская область признана лидером модернизации службы занятости. Ишимский кадровый центр занял 2 место из 16 претендентов.

В текущем году Минтрудом РФ организован Всероссийский конкурс в сфере занятости "Лучший центр занятости населения", в котором кадровый центр г. Тобольска по количеству набранных баллов занял 3 позицию. Оценка конкурсантов осуществлялась на основании итогов реализации мероприятий по повышению эффективности службы занятости. При комплексной оценке работы учитывалось внедрение клиентоцентричных подходов.

Один из показателей эффективности деятельности органов службы занятости - это уровень регистрируемой безработицы. И в текущем году он является одним из самых низких по Уральскому федеральному округу, а показатели трудоустройства граждан превысили уровень допандемийного периода.

Процесс трансформации модели работы органов службы занятости будет продолжен и в следующем году.