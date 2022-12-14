Таксистов Тюмени приглашают на экскурсии по городу

12:15 14 декабря 2022
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Водителей такси приглашают на экскурсии по  достопримечательностям и памятным местам Тюмени, чтобы они могли полученную информацию и впечатления использовать при работе с клиентами.

Организатором мероприятий является Центр "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области и Тюменское региональное отделение "ОПОРА РОССИИ". В сопровождении будет опытный экскурсовод, который раскроет историю города.

Автобусные экскурсии пройдут 15 декабря с 11:00 по 13:00 с 13:00 по 15:00. Отправка от гостиницы "Восток" (экскурсия по городу на автобусе).

Водители-участники могут пригласить с собой друзей и знакомых. Для этого достаточно выбрать удобное время и зарегистрироваться.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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