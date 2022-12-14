Службы занятости населения Тюменской области трудоустроили за год более 37 тысяч человек

37 026 человек трудоустроены после обращения в органы службы занятости населения Тюменской области с начала 2022 года.
За содействием в поиске подходящей работы за этот же период обратилось 54 047 человек. Работодатели региона предлагают более 23,8 тысяч вакансий.
Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли - 3,9 тысяч вакансий. В таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства - 9,1 тысячи вакансий.
Жители Тюменской области могут подобрать вакансию дистанционно через портал "Работа России".
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