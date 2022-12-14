Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области выше эпидпорога на 40 процентов

В Тюменской области отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрирован во всех возрастных группах населения.

С 5 по 11 декабря показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в субъекте увеличился на 39 %, что выше недельного эпидпорога на 40 %.

В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалируют:

грипп А (H1N1)-2009 "свиной грипп",

грипп В

другие респираторные вирусы негриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания.

В Тюменской области привито более 60 % совокупного населения. Самым эффективным способом в предупреждении тяжелых осложнений гриппом является вакцинация.

Циркулирующие вирусы гриппа сходны с вакцинными штаммами и чувствительны к противовирусным препаратам, что подтверждает высокую эффективность вакцины.

В настоящее время наблюдается относительная стабилизация процесса по COVID-19 в регионе. По итогам 49 недели показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 41,4. В регионе низкий уровень интенсивности эпидемиологического процесса.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19 находится на постоянном контроле Управления.