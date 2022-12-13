Глава Росприроднадзора на заводе ТЭО оценила "Экоюнит"

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова во вторник с экскурсией побывала на мусоросортировочном заводе "Тюменского экологического объединения" и ознакомилась с работой установки по малому пиролизу, которую можно использовать для утилизации различных отходов, в том числе медицинских.

Разработку для термического обезвреживания отходов компании "НОВ-Экология" Радионова назвала единственным качественным оборудованием в стране на сегодняшний день для использования в данных целях.

"Эта установка — единственный пример качественного оборудования на сегодняшний день. Она имеет ключевое значение для страны и способна решить проблемы с утилизацией во многих населённых пунктах России", - отметила Светлана Радионова.

Установка "Экоюнит" работает по автоматизированной технологии, которая предназначена для медицинских и твёрдых коммунальных отходов. Сложная система фильтрации исключает вредные выбросы в атмосферу. При этом удаётся сократить объём захоронения обезвреженных отходов в сто раз. По заключению государственной экологической экспертизы, установка полностью безопасна для окружающей среды.