Тюменская область вошла в топ-10 регионов по исполнению закона о госпабликах

Тюменская область вошла в топ-10 регионов по исполнению закона о госпабликах, который вступил в силу 1 декабря 2022 года

Рейтинг представило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В список лидеров вошли Пермский край, ЯНАО, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области, ХМАО.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев:

В этом году мы запустили процесс создания инфраструктуры госпабликов. На данный момент функционируют более 130 тыс. страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ.

В Тюменской области на 1 декабря подтвержденные страницы в социальных сетях есть у 901 органа власти и подведомственного учреждения.