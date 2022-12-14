Чистоту контейнерных площадок и вывоз мусора обсудили в Тюменской гордуме

Вопросы, касающиеся своевременного ввоза мусора и содержания контейнерных площадок в 2022 году, рассмотрели депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

В текущем году в городе насчитывается 3929 площадок, на них установлен 10 461 контейнер, в том числе в частном секторе 629 площадок. За год ликвидировано 43 свалки (37 кубометров) и еще 32 - в городских лесах (154 кубометра). Большое внимание уделяется формированию экологической культуры среди населения. Так, с декабря 2021 года в городе работает пилотный проект по раздельному сбору мусора, контейнеры для сортировки установлены в крупных торговых центрах, учреждениях органов власти и во всех школах. Помимо этого, в городе в девяти местах установлены гринбоксы для батареек - за год собрано 250 килограммов. С этого года в Тюмени начали открываться экодома - совместный проект при поддержке региональных и муниципальных властей реализуют ТЭО и Сибур. Экодом "Гудвин" начал работу в конце октября, за ноябрь его посетили более 1300 человек, в нем проведено 55 мероприятий, собрано более 900 килограммов вторсырья. Вчера состоялось открытие экодома "Центральный" на Цветном бульваре, до конца года экодом появится у "Сити Молла", в следующем году - у ТРЦ "Кристалл".

Депутат Сергей Пыхалов поинтересовался, как контролируются очистка контейнерных площадок и вывоз мусора, особенно в выходные дни. Представители администрации заверили, что эти вопросы на контроле, ситуация мониторится и при необходимости в местах, где возникают проблемы с переполненными контейнерами, устанавливают дополнительные емкости или же корректируют графики транспортировки ТКО.

Депутат Александр Гунбин попросил рассказать о первых итогах пилотного проекта по раздельному сбору мусора. Представитель ТЭО пояснил, что поначалу было много проблем, но сейчас, когда горожане привыкли разделять пластик, бумагу и прочий мусор, их стало гораздо меньше.

Дмитрий Антипов задал вопрос о том, какой процент ТКО на сегодня идёт во вторичную переработку. Представитель ТЭО сообщил, что в "настоящее время во вторичное сырье перерабатывается более 40 процентов".

Александр Захаров напомнил, что для горожан вопрос вывозки ТКО является важным: "Для тюменцев главное - чтобы было чисто во дворе, чисто на контейнерной площадке, не было мусора ни в субботу, ни в понедельник, ни в другие дни".

По словам Дмитрия Осипова, и региональный оператор, и местные власти - "все участники процесса заинтересованы в выработке действенных механизмов с тем, чтобы обеспечить цельную картину обращения с отходами, какими бы они не были". "Простого тюменца не волнует, чем захламлена контейнерная площадка, она должна быть чистая - и на этом точка", - подчеркнул Дмитрий Осипов.

Резюмируя обсуждение вопроса, председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов напомнил, что впереди новогодние праздники, количество мусора кратно возрастет, и задача оператора - не допустить захламленности площадок. "Жители Тюмени оплачивают эту услугу и услугу они должны получать качественную", - подчеркнул Антипов.

В беседе с журналистами он добавил, что все актуальнее становится сортировка мусора и вопрос, куда сдавать предметы, которые в контейнер выбрасывать нельзя: оргтехнику, электроприборы, бытовые приборы, аккумуляторы, батарейки и так далее. "Депутатский корпус делает акцент на том, что не все у нас отходы подходят под ТКО, например, бытовая техника. Есть вопрос их утилизации. Жители Тюмени просто выбрасывают все в контейнеры, а регоператор уже решает эти проблемы. А можно сделать в городе единые пункты приёма, в которые бы горожане могли привозить такой ненужный хлам, есть коммерческие организации, которые готовы платить за это. Когда у людей появится финансовый интерес, тогда и культура по обращению с ТКО будет повышаться, и у регоператора снизятся затраты на сортировку, что должно сказаться в итоге на снижении тарифов", - поделился мнением Дмитрий Антипов.