На Цветном бульваре в Тюмени открыли экодом

Второй в Тюмени экодом 13 декабря открыли на Цветном бульваре, первыми экскурсантами в нем стали глава Росприроднадзора Светлана Радионова, губернатор Тюменской области Александр Моор, представитель акционеров ООО "Корпорация СТС" Алексей Бобров и журналисты.

Комментируя открытие экодомов, Радионова подчеркнула. чо это позитивная тенденция, которая направлена на формирование новых экологических привычек и культуры.

“Это очень серьезная заявка. Мы все время говорим, что мы не улучшим экологию в нашей стране увеличением штрафов и увеличением инспекторского состава. Экология должна стать для нас новой нормой. Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально. Приведите сюда ребенка, здесь его научат бережному обращению к экологии, а потом ребенок научит этому вас - это одна из важных составляющих нашей работы. Поэтому мы будем это поддерживать”, - заявила на открытии глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Экодом – часть образовательного проекта Корпорации СТС и экологических операторов в партнерстве с крупнейшими технологическими компании страны в сфере разумного обращения с отходами и повышения экологической грамотности жителей Уральского федерального округа. Он осуществляется сразу в нескольких субъектах: в Тюменской – в партнерстве с компанией СИБУР, в Свердловской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. Цель проекта – формирование у жителей экологической культуры и зарождение полезных экопривычек.

В экодомах тюменцы могут участвовать в бесплатных образовательных мероприятиях, мастер-классах, семинарах, лекциях и встречах, посвященных экологической тематике, а также проводить свои мероприятия. В современных бесплатных коворкингах предоставляется возможность не только поработать, но и развлечься и отдохнуть: поучаствовать в интересном бесплатном мастер-классе, посмотреть фильмы, сыграть в настольные игры, почитать экологическую литературу из библиотеки экодома, принести свою книгу на обмен или просто бесплатно выпить чашечку кофе.

Сотрудники экодомов помогут разобраться в системе маркировки вторсырья и подскажут, что и в каком виде принимается на переработку. Некоторые виды сырья можно сдать на переработку прямо здесь: ПЭТ-бутылки, ПНД-упаковки, канистры и флаконы, стретч-пленку ПВД (в том числе "пузырчатую") и ПНД/ПВД пакеты, макулатуру (картон, бумагу, книги, тетради), стекло (бутылки и банки), алюминиевые и жестяные предметы. Все вторсырье из экодомов будет направленно на переработку.

Первый экодом был запущен 27 октября у ТЦ "Гудвин". В новом экодоме, также как в "Гудвине", будет работать своя мастерская ресайклинга. В ней каждый желающий сможет увидеть пример цикла переработки пластика и своими руками сделать сувениры из использованных крышечек, бутылок или пакетов.

Экодома могут посещать все желающие – индивидуально и организованными группами. Расписание мероприятий и активностей еженедельно публикуется на странице ТЭО в соцсети "ВКонтакте". График работы экодомов: вторник – суббота с 10 до 19 часов.

Первый тюменский экодом "Гудвин" быстро стал популярной точкой притяжения областной столицы. Всего за месяц его посетили более 1300 человек – это жители и гости города: из ХМАО-Югры, ЯНАО, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и других уголков России. За 30 первых дней работы тюменцы принесли в "Гудвин" почти 900 кг вторсырья, в коворкинге состоялось 55 мероприятий экологической направленности.

До конца 2023 года география проекта будет расширяться: в Тюменской области комплекс дополнят еще четыре экодома в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Партнером "ТЭО" при реализации проекта в Тюменской области выступает СИБУР. 27 октября 2022 года компании "ТЭО" и СИБУР заключили меморандум о сотрудничестве. Как ответственный производитель полимерной продукции СИБУР поддерживает развитие экономики замкнутого цикла и вовлечение пластиковых отходов в повторное использование. Компания запустила бренд полимерной продукции Vivilen с содержанием переработанного пластика для производства изделий пищевого и непищевого применения. Так, пластиковые бутылки, которые "ТЭО" собирает, прессует и передает на предприятия по переработке, откуда в виде уже подготовленного сырья в виде ПЭТ-хлопьев (флекса), отправляются на завод СИБУРа "Полиэф" в Башкортостане. Там по специальной технологии производится гранула Vivilen rPET с содержанием вторичных материалов, из которой можно произвести новую экологичную пищевую упаковку.