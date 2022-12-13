Тюменцы оставили на "Артчоусе" более 230 тысяч рублей

Маркет современного искусства "Артчоус" с картинами и скульптурами художников из Тюмени и Екатеринбурга в минувшие выходные прошел в "Конторе пароходства", в этот раз горожане купили современное искусство на 232 450 рублей.

Куплено 42 картины и скульптуры, а также более 100 открыток, стикерпаков, блокнотов.

"Кроме продажи, в программе "Артчоуса" были бесплатные лекции, шоу коротких историй, художественные мастер-классы. Каждый год во время сбора заявок от художников мы знакомимся с новыми интересными локальными авторами. Например, 11-летней Софией Акбаровой, которая стала самой юной участницей "Артчоуса" в 2022, — рассказала руководитель маркета современного искусства "Артчоус" и куратор выставочного пространства в "Конторе пароходства" Александра Жернова.

"Артчоус" — единственный в Тюмени маркет современного искусства. В 2022 он прошел в третий раз, и за два дня его посетило около 700 человек. За три года участниками проекта стали более 90 художников, у которых тюменцы купили современное искусство почти на 600 тысяч рублей.