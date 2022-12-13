Единый день консультаций пройдет в Технопарке

Представители более 30 ведомств Тюменской области ответят на вопросы предпринимателей в "Единый день консультаций". Он начнется в Технопарке в 10:00.

В Тюменском Технопарке сегодня, 13 декабря, будут работать специалисты администрации города, ФНС, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда, АО "Россети Тюмень", ООО "Тюмень Водоканал" и другие.

Также состоится презентация цифровой платформы, которая позволит представителям бизнеса дистанционно направить обращение.

Система "ведет" заявителя при помощи подсказок, проверяет корректность обращений и при необходимости запрашивает дополнительные документы.

По выбору заявителя к рассмотрению подключаются деловые объединения и бизнес–омбудсмен.

Обращение направляется в правоохранительный орган, который рассмотрит его в течение 30 дней и предоставит ответ.