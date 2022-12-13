Инвестагенство поддержит реализацию новых проектов в Тюмени, Тобольске и Абатске

Новые проекты, рассмотренные на Экспертном совете в Инвестиционном агентстве, пополнят экономику региона почти на 768 млн рублей.

Инвесторы из трех муниципальных образований Тюменской области представили свои бизнес-идеи в самых различных отраслях – производство удобрений, изделий из бумаги, строительство физкультурно-спортивных объектов, предоставление досуговых услуг, торговля.

По планам предпринимателя, в областной столице появится новый футбольный центр, ориентированный на развитие и популяризацию футбола в Тюменской области. Для реализации идеи строительства спортцентра "Академия футбола" инвестор обратился за имущественной поддержкой и признанием проекта соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта. В данном случае земельный участок может быть предоставлен в аренду без проведения торгов. Объем инвестиций - 138 млн рублей, 34 рабочих места будет создано.

Кроме того, в Тюмени запланировано к реализации еще два проекта:

- производственное предприятие планирует расширять бизнес по выпуску термобумаги и чековой ленты и вложить в экономику региона более 240 млн рублей, трудоустроив более 20 человек;

- физкультурно-спортивный центр с бассейном и фитнес-залами в 2023 году откроет предприниматель в Заречном микрорайоне. Объем инвестиций – 300 млн рублей, 44 рабочих места запланировано создать.

В Абатском районе 2 проекта по расширению действующего бизнеса реализуют сельские предприниматели - строительство двух торговых объектов: детского кафе и пекарни. Сумма вложенных средств составит более 10 млн рублей с созданием 11 рабочих мест.

В Тобольске компания планирует начать производство гуминовых удобрений и гуматов калия из торфа участка "Менделеевский-3". Проект оценен в 40 млн рублей.

Строительство семейно-развлекательного центра "Корпорация детства" в 2023 году начнет бизнесвумен. Для этого необходимо вложить 36 млн рублей.

Реализация намеченных проектов позволит создать на территории Тюменской области свыше 140 новых рабочих мест.