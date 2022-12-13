Моор рассказал Матвиенко об импортозамещении в ТЭК

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Встреча тюменского губернатора с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко состоялась в Москве, вопрос импортозамещения в нефтегазодобыче и переработке стал в беседе одним из главных.

По словам Моора, тюменские компании импортозамещением занимаются с 2014 года, по многим позициям российские аналоги уже есть. "Все, что попроще было сделать, сделано. Что касается высокотехнологичных решений и для нефтегазодобычи, и для нефтегазопереработки, то требуется еще определенное время, чтобы заместить", - пояснил губернатор.

Моор рассказал о "Днях закупщиков", когда крупные нефтегазовые компании сообщают о технологических вызовах, а промышленные предприятия представляют свою продукцию. На сессии приглашаются предприятия из соседних областей, такая совместная работа позволит индустрии расти, отметил глава региона.