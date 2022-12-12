Получателей губернаторских грантов ждут в центре "Семья"

Фото - департамент соцразвития Тюменской области

Департамент социального развития Тюменской области приглашает победителей первого конкурса грантов губернатора Тюменской области на встречу по вопросу предстоящей оценки результатов реализации проектов, которая в Тюменской области будет проводиться впервые.

Встреча состоится 16 декабря в 16:00 часов в региональном центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14 а).

Основными задачами оценки являются: выявление лучших практик реализации социально значимых проектов, а также формирование перечня организаций, наименее успешно реализовавших проект, для учета при проведении следующих конкурсов.

Оценка результатов проектов включает следующие процедуры:

- оценку результатов проектов грантополучателями в рамках сдачи итоговой отчетности по гранту в форме субсидии;

- оценку результатов проектов департаментом на основе приема итоговой отчетности, иными органами государственной исполнительной власти Тюменской области;

- оценку результатов проектов представителями Объединенного экспертного совета;

- оценку результатов проектов гражданами или организациями, которые являлись благополучателями проекта либо интересы которых были затронуты в ходе реализации проекта;

- подведение итогов оценки результатов проектов.

Оценка результатов проекта завершается определением общего вывода об успешности реализации проекта и размещением этой информации на официальном портале органов власти. Указанный вывод формулируется одной из следующих оценок:

- "проект реализован успешно";

- "проект реализован удовлетворительно";

- "проект реализован неудовлетворительно".

По итогам оценки будут определены ТОП-10 лучших проектов.

Организации, проекты которых будут включены в ТОП-10, награждаются дипломами. Указанные организации могут быть представлены департаментом к иным формам поощрения и (или) поддержки их деятельности.

Справочно: Первый конкурс грантов губернатора Тюменской области проводился по технологии Фонда президентских грантов.

По решению Объединенного экспертного совета победителями признаны 43 проекта 37 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Сумма распределенных средств составила чуть более 35 млн рублей, в том числе более 17 млн за счет софинансирования конкурса Фондом-оператором президентских грантов.

Победителями стали проекты из г. Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска и Сладковского муниципального района.