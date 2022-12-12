Завод Baker Hughes в Тюмени продолжит работу под брендом "Технологии ОФС"

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с представителями российского менеджмента, к которому перешел нефтесервисный бизнес международной компании Baker Hughes в России. Нефтесервисное предприятие продолжит работу на российском рынке под новым брендом – "Технологии ОФС", сообщает на сайте регионального правительства.

Президент новой структуры Давид Гаджимирзаев заверил, что компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора. "Компания обладает всем необходимым накопленным многолетним опытом, компетенциями, доступом к необходимым ресурсам", – подчеркнул он.

В Тюмени находится крупнейший региональный офис компании, производится нефтепогружной кабель для установок электроприводных центробежных насосов, работает учебный центр.