На федеральных трассах Тюменской области из-за метелей ухудшилась обстановка

На федеральных автодорогах Тюменской области видимость ухудшена, метель, на открытых участках трасс возможны снежные переметы. Особенно плохая видимость может быть при движении за большегрузами, сообщает ГИБДД ТО.
Сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области рекомендуют автомобилистам быть осторожнее, выбирать скорость с учетом обстановки. ГИБДД призывает ограничить дальние поездки Начинающим и пожилым водителям, людям с хроническими заболеваниями рекомендуют отложить дальние поездки.
"Наряды ДПС нацелены на оказание помощи участникам дорожного движения. Автоинспекторы выявляют опасные участки дорог, сообщают в дорожные службы, находясь с ними в постоянном взаимодействии", - сообщает ГИБДД ТО.
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