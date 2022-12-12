18 тонн томатов завезли в Тюмень из Туркмении

18 тонн томатов поступило в Тюменскую область из Туркмении, при проведении энтомологических и вирусологических исследований, карантинные организмы не выявлены, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"Специалистами отдела карантина растений, качества зерна и продуктов его переработки Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" проведены исследования среднего образца от партии томатов 18 тонн, поступившей в Тюменскую область из Туркмении. При проведении энтомологических и вирусологических исследований, карантинные организмы не выявлены", - следует из сообщения.
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