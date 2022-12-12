Предновогодние патрули будут работать в тюменских лесах

Патрулирование лесов ля защиты молодых хвойных деревьев от незаконной вырубки в Тюменской области начнется с 14 декабря, сообщает информационный центр ТО.

Самостоятельно рубить деревья, равно как и срезать с них ветки, нельзя. Штраф — от 3 000 до 4 000 рублей для физлиц и от 200 000 до 300 000 рублей для юридических. В случае, если ущерб больше 5 000 рублей, предусмотрена уголовная ответственность, в том числе в виде лишения свободы.

Право заготавливать деревья принадлежит арендаторам лесных участков, а также лесничествам по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.

Покупать елки следует на "ёлочных базарах", где продавцы выдают чек и могут показать документы на заготовку и провоз.