На пешеходной улице Тюмени откроется новогодняя ярмарка

13:03 12 декабря 2022
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С 15 декабря по 15 января универсальная новогодняя ярмарка будет работать на улице Дзержинского в Тюмени, проводит ее администрация города.

"На прилавках будут представлены продовольственные товары, блюда тюменских рестораторов с сибирским колоритом, изделия народного творчества и ремесел, новогодняя атрибутика и лесные красавицы – ели", - сообщили в администрации города.

 

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