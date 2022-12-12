На пешеходной улице Тюмени откроется новогодняя ярмарка

С 15 декабря по 15 января универсальная новогодняя ярмарка будет работать на улице Дзержинского в Тюмени, проводит ее администрация города.
"На прилавках будут представлены продовольственные товары, блюда тюменских рестораторов с сибирским колоритом, изделия народного творчества и ремесел, новогодняя атрибутика и лесные красавицы – ели", - сообщили в администрации города.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru