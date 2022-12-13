12 соцобъектов построили в Тюменской области за год

12 соцобъектов будут построены в Тюменской области в этом году, рассказал начальник Главного управления строительства Павел Перевалов на прямой линии с ЦУР.

"В сфере деятельности Главного управления строительства ежегодно порядка 50 объектов. Потому что работа по объектам начинается задолго до того, как забивается первая свая. 27 из них сейчас находятся непосредственно в плане капитальных вложений за счёт средств областного бюджета. В этом году планируется к вводу 12 объектов", - подчеркнул Павел Перевалов.

6 объектов уже введены в эксплуатацию:

Два детсада (в мкр. "Антипино" (318 мест); в мкр. "Ямальский-2" (на 360 мест);

Три школы (у сквера "Комсомольский" (1 101 у.м.); в д. Хмелева Тобольского района (60 у.м.); в п. Богандинский Тюменского района (360 у.м.);

Один объект спорта (крытый бассейн в мкр. № 15 г.Тобольск).

6 социальных объектов будут введены до конца года:

детский сад (в ЖК "Ново-Патрушево" (320 мест ),

две школы: в ЖК "НовоПатрушево" (1200 у.м.) и в с. Новотроицкое Нижнетавдинского района (20 школьных + 20 дошкольных мест);

два объекта здравоохранения: филиал поликлиники областной больницы №19 в с. Каскара; комплекс зданий, расположенных по ул. Пермякова, 76, к. 1, к. 4 (городская поликлиника № 14);

один объект культуры - центр культуры и досуга в с. Гусево Тюменского района.