В OneTwoTrip рассказали про термальные источники Тюмени

Популярный тревел-сервис для организации путешествий OneTwoTrip опубликовал статью о термальных источниках России. В число рекомендаций попала и Тюменская область.

Сервис советует базу отдыха "Волна", "Сосновый бор" и "Верхний бор". Отдыхая на термальных водах, можно укрепить иммунитет, восстановить здоровье и поднять настроение. Вода с натрием, кальцием, бромом и другими компонентами полезна для кожи и суставов, помогает бороться с бессонницей и нервным напряжением.