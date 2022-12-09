В OneTwoTrip рассказали про термальные источники Тюмени

14:40 09 декабря 2022
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Популярный тревел-сервис для организации путешествий OneTwoTrip опубликовал статью о термальных источниках России. В число рекомендаций попала и Тюменская область.

Сервис советует базу отдыха "Волна", "Сосновый бор" и "Верхний бор". Отдыхая на термальных водах, можно укрепить иммунитет, восстановить здоровье и поднять настроение. Вода с натрием, кальцием, бромом и другими компонентами полезна для кожи и суставов, помогает бороться с бессонницей и нервным напряжением.

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