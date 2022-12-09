С начала 2022 года более 54 тыс. тюменцев обратились в ЦЗН в поисках работы

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в Тюменской области на 08 декабря 2022 г.:

📆 За период с 01.01.2022 по 07.12.2022 в органы службы занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 54047 человек. Трудоустроено за этот же период 37026 человек. Численность граждан, направленных на профессиональное обучение с начала года составляет 2158 человек.

На 08.12.2022 работодателями Тюменской области заявлено 23,8 тысяч вакансий.

🔷 Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено 3,9 тыс. вакансий. По-прежнему остаются востребованными "рабочие" профессии.

В частности, спросом пользуются специалисты следующих профессий: водитель автомобиля, монтажник, бетонщик, каменщик, водитель вездехода, машинист экскаватора, машинист крана автомобильного, сварщик арматурных сеток и каркасов, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, изолировщик, электрогазосварщик, плотник, облицовщик-плиточник, электрик цеха, производитель работ (прораб) (в строительстве), арматурщик, электромонтажник по кабельным сетям, электросварщик ручной сварки, маляр, машинист бульдозера.

🔶 Также 9,1 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства.

В данном сегменте востребованы следующие профессии: учителя различных предметов, изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы, овощевод, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, обработчик птицы, оператор птицефабрик и механизированных ферм, ветеринарный врач, продавец, швея, товаровед, слесарь по ремонту автомобилей, повар, фармацевт, программист, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, слесарь по сборке металлоконструкций, электрогазосварщик, пекарь, слесарь механосборочных работ, рамщик, слесарь-ремонтник, рабочие неквалифицированного труда.