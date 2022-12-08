Тюменский кампус построят за счет государственно-частного партнерства

Строительство кампуса в Тюмени на основе механизмов государственно-частного партнерства одобрено, из 39 заявок отобраны 9 проектов, в том числе в Тюмени, заявил на заседании правительства России глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Напомним, президент РФ поручил создать к 2030 году 25 кампусов на основе механизмов государственно-частного партнерства. В 2021 году отобраны 8 проектов первой очереди. В 2022 году выбраны проекты в Самаре, Перми, Южно-Сахалинске, Иваново, Архангельске, Тюмени, Хабаровске, Великом Новгороде, на федеральной территории "Сириус".

"Общая стоимость проектов второй очереди - 230 млрд рублей, из которых объем федеральных средств составит 103,1 млрд рублей, частных – 105,4 млрд рублей, региональных – 21,4 млрд рублей. Будет создано более 37 тыс. новых мест для проживания студентов и преподавателей, более 130 исследовательских лабораторий и всего более 1 млн кв. м новых площадей для обучения, исследований, досуга и спорта", - сообщает официальный канал Министерства науки и высшего образования РФ в Telegram.