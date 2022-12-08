За девять месяцев естественный прирост населения Тюменской области составил 533 человека

Численность населения тюменской области на 1 сентября 2022 года, по оценке Росстата, составила 1 553,3 тыс. человек, наблюдается небольшой естественный прирост населения.
"За январь-сентябрь 2022 года в области, по предварительным данным Росстата, отмечается естественный прирост населения 533 человека. Миграционный прирост за январь-август составил 754 человека", - сообщается на сайте правительства ТО.
По опубликованным данным Росстата, естественный прирост населения в РФ наблюдается лишь в нескольких регионах, в среднем по стране отмечается естественная убыль, она составляет за 9 месяцев 4,2 на тысячу населения (в 2021 году - 6,2). По УрФО естественная убыль равна 2,2 на тысячу населения (в прошлом году - 4,0). Естественный прирост в округе наблюдается в Югре - 4,7, на Ямале - 7,2 и в Тюменской области без автономий - 0,5 на тысячу населения, за девять месяцев в территориях родилось 11,2, 12,3 и 11,5 тысячи детей соответственно.
Комментируя в недавнем послании социально-экономическую ситуацию в регионе, губернатор Александр Моор отметил, что маркером стабильности считает именно этот демографический показатель:
Когда меня спрашивают, какое самое главное достижение Тюменской области последних лет, я говорю, что, несмотря на все потрясения, мы сохранили естественный прирост населения. Во многом это произошло благодаря социальной ориентированности нашей региональной политики. Ни одна программа не была закрыта или переформатирована по причине нехватки средств. Несмотря на все сложности, социальная сфера области развивается.
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