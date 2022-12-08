За девять месяцев естественный прирост населения Тюменской области составил 533 человека

Численность населения тюменской области на 1 сентября 2022 года, по оценке Росстата, составила 1 553,3 тыс. человек, наблюдается небольшой естественный прирост населения.

"За январь-сентябрь 2022 года в области, по предварительным данным Росстата, отмечается естественный прирост населения 533 человека. Миграционный прирост за январь-август составил 754 человека", - сообщается на сайте правительства ТО.

По опубликованным данным Росстата, естественный прирост населения в РФ наблюдается лишь в нескольких регионах, в среднем по стране отмечается естественная убыль, она составляет за 9 месяцев 4,2 на тысячу населения (в 2021 году - 6,2). По УрФО естественная убыль равна 2,2 на тысячу населения (в прошлом году - 4,0). Естественный прирост в округе наблюдается в Югре - 4,7, на Ямале - 7,2 и в Тюменской области без автономий - 0,5 на тысячу населения, за девять месяцев в территориях родилось 11,2, 12,3 и 11,5 тысячи детей соответственно.

Комментируя в недавнем послании социально-экономическую ситуацию в регионе, губернатор Александр Моор отметил, что маркером стабильности считает именно этот демографический показатель: