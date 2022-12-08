Более 80 общественных пространств благоустроили в Тюмени с 2012 года

Благоустройство было и остается одной из приоритетных задач на ближайшие годы для администрации Тюмени, заявил глава города Руслан Кухарук во время прямой линии.

С 2012 по 2021 годы в Тюмени благоустроено 79 скверов, парков, зеленых уголков. За 2022 год обновили территории у 55 многоквартирных домов, девять общественных озелененных пространств. Например, в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" за счет средств субсидии из бюджета Тюменской области благоустроены скверы Пограничников и Юристов, озелененные зоны общественных пространств в районе улиц Линейной, 15-17, Малышева, 22–24, и 70 лет Октября, 14а, 12, 14, 16, 18а. А за городского бюджета привели "навели красоту" на пешеходной улице Дзержинского, у домов №№ 29, 31 по ул. Севастопольской, № 68а по ул. Червишевский тракт (у поликлиники № 5), в районе домов №№ 14, 14А по улице Волгоградской и № 22, корп. 1 по ул. Московский тракт.

В следующем году в Тюмени планируется благоустроить сквер Школьный, территории на улицах Республики, 21, и Николая Федорова. Работы ведутся согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", за приведение упомянутых локаций весной на единой цифровой платформе Минстроя РФ за эти проекты было отдано более 41 тысячи голосов.

"Именно тюменцы решают, какие территории надо привести в порядок, и голосуют за их внутреннее наполнение. Реализация нацпроекта, связанная с благоустройством городской среды, возможна лишь тогда, когда проект поддержан жителями. Такую практику Минстрой РФ реализует второй год подряд. На следующий год планы сформированы, они вошли в бюджет, и скоро подрядчики смогут приступить к закупке необходимых материалов и оборудования. То же касается дворовых территорий: мы провели серьезную работу с управляющими организациями, собственниками жилья, в программу благоустройства на следующий год включены пространства у многоквартирных домов", - пояснил выбор Кухарук.