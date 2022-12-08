Тюменскую "Сибирь" признали лучшим санаторием России

Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь" победил в номинации "Лучший санаторий" Национальной гостиничной премии 2022 года, сообщает Visit Tyumen.

"Тюменская здравница впервые принимала участие в самом престижном конкурсе гостиничной отрасли страны Всего поступило 400 заявок из 35 регионов. Победители определялись голосованием по трем этапам. По итогам голосования экспертной коллегии и профессионального жюри "Сибирь" стала победителем в категории "Лучший санаторий"", - отмечается в сообщении.