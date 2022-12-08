Тюменская область в 2022 году обновила парк лесопожарной техники

В Тюменской области парк лесопожарной техники ежегодно обновляется и доукомплектовывается в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".

В 2022 году для оснащения государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" закуплено 12 единиц лесопожарной техники и 880 единиц лесопожарного оборудования.

Арсенал Тюменской авиабазы пополнился малыми лесопатрульными комплексами, грузовыми автомобилями, гусеничными тракторами, снегоболотоходом, а также ранцевыми лесными огнетушителями, пожарными ёмкостями для воды. Все они поступили в лесничества Тюменской области и активно эксплуатируются.

Новая техника позволяет быстро добираться к труднодоступным лесным участкам и оперативно тушить лесные пожары, выполнять противопожарное обустройство лесов. В текущем году специалистами лесного хозяйства построено 20 км лесных дорог противопожарного назначения, 100 км дорог реконструировано; обустроено 6860 км минерализованных полос, 13140 км минполос обновлено.

Закупленные в рамках регионального проекта лесопожарная техника и оборудование позволили повысить в текущем году оперативность тушения лесных пожаров до 85% (ликвидировано в течение первых суток с момента обнаружения). В сравнении с пожароопасным сезоном 2021 года сократилось количество лесных пожаров в 3,2 раза, уменьшилась площадь, пройденная огнём, в 12,1 раз.