Единый день консультаций для предпринимателей проведут в Тюмени

Предпринимателей и жителей города приглашают на "Единый день консультаций", который пройдет в Технопарке 13 декабря.

ЕДК откроет пленарное заседание на тему "Цифровое взаимодействие бизнеса и власти", модератором которого выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков. Спикером заявлена генеральный директор цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко.

Элина Сидоренко является директором центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, входит в научно-консультативный совет Генеральной прокуратуры РФ, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению администрации президента и "Роскосмоса", в экспертный совет администрации президента по противодействию коррупции.

От представителей власти на участие в мероприятии также заявлены прокурор Тюменской области Владислав Московских, замгубернатора Вячеслав Вахрин, директор департамента информатизации Станислав Логинов, руководители контрольных ведомств и другие.

В ходе пленарного заседания докладчики обсудят текущее взаимодействие посредством новых цифровых инструментов, эффективность инфраструктуры электронного правительства для оказания государственных услуг, помощь государства для бизнеса и другое.

После докладов у слушателей будет возможность задать свой вопрос в формате "Открытый микрофон".

Во второй части Единого дня консультаций представители бизнеса и жители Тюмени смогут задать свои вопросы представителям Администрации города, представителям контрольно-надзорных ведомств (ФНС, Роспотребнадзор и др.), представителям пенсионного фонда, АО "Россети Тюмень" и ООО "Тюмень Водоканал" и многим другим.

Будет организована зона консультаций, где можно будет получить актуальную информацию о мероприятиях, услугах, задать любой вопрос, подать заявку на получение комплексных услуг.

Единые дни консультаций проводятся по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области с 2020 года в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Начало ЕДК в 10:00, зарегистрироваться на участие, задать вопросы и записаться на бесплатную индивидуальную консультацию можно здесь.