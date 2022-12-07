В Тюмени вырос спрос на менеджемент

В ноябре 2022 года в Тюменской области было открыто более 12 тысяч вакансий: это на 0,6% больше, чем в октябре. Наиболее заметно за последний месяц вырос спрос на руководителей: количество вакансий в сфере "Высший менеджмент" в ноябре увеличилось сразу на 16,2% в сравнении с октябрем, сообщает hh.ru.
Помимо менеджмента, на 13,8% выросло количество вакансий в сфере "Медицина, фармацевтика", на 7,6% - в сфере "Наука, образование".
Снизился спрос на специалистов в сфере "Маркетинг, реклама, PR" (-6,8%), "Закупки" (-5%), "Добыча сырья" (-5,4%).
Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова:
Наиболее востребованными в регионе традиционно остаются специалисты сферы продаж – в ноябре для них было открыто 4,2 тысячи различных вакансий, это 34% от общего количества предложений о работе. На втором месте по уровню спроса находится строители (22% вакансий), на третьем – рабочий персонал (18%). Также в топ-5 сфер по востребованности у работодателей вошли производственники и специалисты транспорта и логистики (по 13%).
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