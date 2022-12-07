В Тюмени вырос спрос на менеджемент

В ноябре 2022 года в Тюменской области было открыто более 12 тысяч вакансий: это на 0,6% больше, чем в октябре. Наиболее заметно за последний месяц вырос спрос на руководителей: количество вакансий в сфере "Высший менеджмент" в ноябре увеличилось сразу на 16,2% в сравнении с октябрем, сообщает hh.ru.

Помимо менеджмента, на 13,8% выросло количество вакансий в сфере "Медицина, фармацевтика", на 7,6% - в сфере "Наука, образование".

Снизился спрос на специалистов в сфере "Маркетинг, реклама, PR" (-6,8%), "Закупки" (-5%), "Добыча сырья" (-5,4%).

Руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова: