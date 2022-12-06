Лучшие проекты по сельскому туризму назвали в Тюменской области

Итоги конкурсов "Лучший проект в в сфере туризма сельских территорий" и "Самая красивая деревня Тюменской области" подвели в "Конторе пароходства" 6 декабря.

Лучший гастрообъект - кафе "Мельница", руководитель Олеся Колмакова.

Лучший проект экологического направления- региональная эколого-краеведческая экспедиция "ЧИР", руководитель Светлана Максимова.

Лучший объект этнографического туризма - Центр национальных культур "Арт-Вояж", руководитель Наталья Сарычева.

Лучшая турбаза - термальный парк "Фешенель", руководитель Алексей Балакин.

Лучшее средство размещения - гостиничный комплекс "РЕТРО" , руководитель Андрей Шустов.

Лучший гостевой дом, конкурс сельских усадеб - "Фазенда", руководитель Татьяна Гаврилова.

Лучший объект агротуризма, для предприятий имеющих сельхозаправление - агротуристический комплекс "Золотая подкова", руководитель Дания Абдулина.

Лучшее производство на малых территориях - крафтовая сыроварня "Сырник", руководитель Ирина Катерушина.

Лучший объект туризма малых территорий с комплексом услуг - рекреационная зона на Озере Марухи, руководитель Николай Сеногноев.

В номинация "Самая красивая деревня Тюменской области" первое место заняла деревня Чёрная речка Тюменского района, на втором - село Суерка Упоровского района, на третьем - село Каменка Тюменского района.