Лучшие проекты по сельскому туризму назвали в Тюменской области

Итоги конкурсов "Лучший проект в в сфере туризма сельских территорий" и "Самая красивая деревня Тюменской области" подвели в "Конторе пароходства" 6 декабря.
Лучший гастрообъект - кафе "Мельница", руководитель Олеся Колмакова.
Лучший проект экологического направления- региональная эколого-краеведческая экспедиция "ЧИР", руководитель Светлана Максимова.
Лучший объект этнографического туризма - Центр национальных культур "Арт-Вояж", руководитель Наталья Сарычева.
Лучшая турбаза - термальный парк "Фешенель", руководитель Алексей Балакин.
Лучшее средство размещения - гостиничный комплекс "РЕТРО" , руководитель Андрей Шустов.
Лучший гостевой дом, конкурс сельских усадеб - "Фазенда", руководитель Татьяна Гаврилова.
Лучший объект агротуризма, для предприятий имеющих сельхозаправление - агротуристический комплекс "Золотая подкова", руководитель Дания Абдулина.
Лучшее производство на малых территориях - крафтовая сыроварня "Сырник", руководитель Ирина Катерушина.
Лучший объект туризма малых территорий с комплексом услуг - рекреационная зона на Озере Марухи, руководитель Николай Сеногноев.
В номинация "Самая красивая деревня Тюменской области" первое место заняла деревня Чёрная речка Тюменского района, на втором - село Суерка Упоровского района, на третьем - село Каменка Тюменского района.
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