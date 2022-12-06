Тюменская область полностью обеспечена семенами для посадки в лесных питомниках

В Тюменской области в 2022 году в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" запроектировано заготовить или закупить 2330 кг семян, по факту заготовлено уже 2452 кг. Все заготовленные семена имеют документы качества, подтверждающие их всхожесть.

Заготовка семян ведется на лесосеках сплошных рубок и в насаждениях. Также в Заводоуковском лесничестве заготовка проводится на объектах лесного семеноводства - лесосеменных плантациях, созданных из потомства плюсовых деревьев. Такие деревья превышают средние показатели по высоте и диаметру ствола и сохраняются как генетический фонд. Заготовленные на лесосеменных плантациях семена являются семенами с улучшенными наследственными свойствами. В 2022 году заготовлено 32 кг улучшенных семян сосны, из них 10 кг уже было высеяно с целью выращивания посадочного материала в лесном питомнике Заводоуковского лесничества. За лесосеменными плантациями проводится уход: перекрестная культивация, внесение удобрений, устройство и прочистка противопожарных минерализованных полос. Работы выполняются ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" на площади 15 га и арендатором лесного участка ООО "ЛПК "Тобол" на площади 20 га.

На случай неурожая в Тюменской области сформирован страховой фонд семян лесных растений. В нем хранятся семена 1 класса качества общим объемом 1345,4 кг. Для этих целей ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" реконструировало склад семян, выделило в нем отдельное помещение под дезинфекцию, установило сплит-систему промышленного назначения. На складе осуществляется контроль температуры и влажности воздуха, своевременный отбор семян для повторной проверки их качества.

Тюменская область полностью обеспечена семенами лесных растений для проведения посевных работ в питомниках в 2023 году.