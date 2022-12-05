Моор поблагодарил лучших работодателей за трудоустройство инвалидов

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил благодарственные письма правительства Тюменской области работодателям, достигшим высоких показателей в организации трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья. Награды за заслуги в деятельности, способствующей социально-экономическому развитию региона получили:

1. Бекиров Андрей Анатольевич - директор негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Региональный специализированный учебный центр".

Региональный учебный центр сотрудничает со службой занятости по трудоустройству инвалидов со дня основания. В текущем году предприятие трудоустроило 38 граждан с инвалидностью по программам дополнительного финансирования рабочих мест.

2. Бердюгин Андрей Георгиевич - председатель общественной организации "Упоровская районная организация Тюменской областной региональной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

За время сотрудничества со службой занятости организацией было заключено более 30 договоров, направленных на трудоустройство инвалидов. В 2022 году было трудоустроено 24 гражданина с инвалидностью, а инвалиды 1 группы смогли получить услугу по сопровождению при содействии занятости под руководством наставника.

3. Дубровина Екатерина Сергеевна, директор по развитию общества с ограниченной ответственностью "Социальное предприятие "Лафф-ка". Благодаря предприятию в 2022 году работу получили 40 граждан с инвалидностью.

4. Сивкова Александра Викторовна, директор Муниципального автономного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения Казанского района". Предприятие сотрудничает со службой занятости более 5 лет. В 2022 году трудоустроено более 35 граждан с инвалидностью.