Тюменские ученые разрабатывают противомикробный и противогрибковый гель, который будет лучше зарубежных

Аспирант тюменского вуза Анна Копылова создает инновационное лекарство противомикробного и противогрибкового действия, который сможет соствить конкуренцию уже существующим на рынке гелям и мазям производства Германии и Индии.

Вместе с командой она стала победителем федерального конкурса "УМНИК" и получила грант в размере 500 000 рублей на научно-исследовательскую работу.

"Над проектом работаем уже третий год. Поддержка Фонда содействия инновациям позволила в более сжатые сроки провести необходимые исследования – уже разработаны первые образцы будущего лекарственного средства", – прокомментировала Анна.

Новый препарат будут применять в дерматологии, офтальмологии, гинекологии, оториноларингологии и стоматологии. Преимущество тюменской разработки перед импортными аналогами в том, что в основу заложен отечественный гель, уже обладающий активным веществом. Плюсом удалось добиться дополнительных терапевтических эффектов: противовоспалительного, антисептического, противозудного, дегидратирующего, с длительность действия до 8 часов. Фиксируется отсутствие побочных эффектов, вызываемых мазевой основой. При этом для 7 новых химиотерапевтических мазей отсутствуют аналоги, включенные в реестр лекарственных средств, что позволяет расширить ассортимент противомикробных дерматологических средств.



На средства гранта автор продолжит исследования, также планирует апробировать препарат в медицинских учреждениях. Поддержка инноваторов Тюменской области осуществляется правительством региона через "единое окно" - специалистов Тюменского технопарка. По телефону (3452) 534-000 (доб.1085) проконсультируют для участия в федеральном конкурсе грантов "УМНИК".