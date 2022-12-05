Тюменцев приглашают на бесплатное профобучение

Бесплатное профобучение в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" проводится на базе Тюменского техникума индустрии питания коммерции и сервиса, Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса.

Осуществляется набор на обучение по следующим программам:

"Технология оформления бровей и ресниц".

"Основные подходы и современные технологии в области маркетинга в социальных сетях".

"Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом".

"Маляр строительный".

"Монтажник санитарно-технических систем и оборудования".

"Электромонтажник по освещению и осветительным сетям".

"Современные технологии при проведении электромонтажных работ".

"Слесарь по ремонту автомобилей".

"Организация транспортно-экспедиционной деятельности при осуществлении международных грузоперевозок".

Принять участие в обучении могут следующие категории граждан:

1) граждане в возрасте до 35 лет, которые относятся к категориям:

- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву;

- граждан, не имеющих среднего профессионального и высшего образования;

- граждан, не занятых по истечении 4 месяцев с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации;

- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности работников организации);

- обучающихся на последних курсах и обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа по получаемой специальности.

2) Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости.

3) Работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.

4) Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста.

5) Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и в возрасте от 1,5 до 3 лет.

6) Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно.

Подать заявку на обучение, ознакомиться с другими образовательными программами можно на портале "Работа в России".