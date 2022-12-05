Тюменская областная служба экстренного реагирования вошла в систему-112

Тюменская областная служба экстренного реагирования вошла в Систему-112 как отдельная экстренная служба.

Набрав короткий номер "112", заявитель попадает в единую дежурно-диспетчерскую службу по обработке экстренных вызовов. По типу единого окна информация обрабатывается и в считанные минуты передается в соответствующие экстренные службы.

Система-112 предназначена для обеспечения вызова экстренных оперативных служб, таких как полиция, скорая медицинская помощь, ТОСЭР, пожарная охрана.

Если вам нужна помощь спасателей Тюменской областной службы экстренного реагирования, просто позвоните по номеру 112.