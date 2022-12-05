Бизнесмены Салехарда предоставят семьям бойцов скидки на покупки

В Салехарде с понедельника, 5 декабря, в в сети магазинов "Звениговский" стартовала программа поддержки семей мобилизованных ямальцев, до 20 декабря механизм предоставления скидок будет проработан и тогда акция станет более масштабной, сообщил глава города Алексей Титовский.

Мэр столицы Ямала отметил, что многие предприниматели отправляли гуманитарную помощь с начала СВО, а с момента частичной мобилизации стали адресно помогать родителям, женам и детям призванных салехардцев.



"Договорились, что разработаем карту скидок для магазинов, частных образовательных, медицинских и других учреждений. Перечень услуг и размер предприниматели определят самостоятельно. Радует, что в непростое время салехардцы готовы помочь друг другу и проявить заботу", - сообщил Титовский.