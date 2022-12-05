Бизнесмены Салехарда предоставят семьям бойцов скидки на покупки

10:00 05 декабря 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Салехарде с понедельника, 5 декабря, в в сети магазинов "Звениговский" стартовала программа поддержки семей мобилизованных ямальцев, до 20 декабря механизм предоставления скидок будет проработан и тогда акция станет более масштабной, сообщил глава города Алексей Титовский.

Мэр столицы Ямала отметил, что многие предприниматели отправляли гуманитарную помощь с начала СВО, а с момента частичной мобилизации стали адресно помогать родителям, женам и детям призванных салехардцев.

"Договорились, что разработаем карту скидок для магазинов, частных образовательных, медицинских и других учреждений. Перечень услуг и размер предприниматели определят самостоятельно. Радует, что в непростое время салехардцы готовы помочь друг другу и проявить заботу", - сообщил Титовский.

Теги: гуманитарная помощь , мобилизация , Салехард , СВО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2022