Губернатор вручил заводоуковцам знамя за успехи в сельском хозяйстве

Переходящее знамя губернатор вручил в пятницу Заводоуковскому городскому округу. Уже в десятый раз эта территория стала лучшей по итогам сельскохозяйственного года.
В Тюмени наградили победителей соревнований в отраслях сельского хозяйства и АПК в 2022 году
Сегодня, 2 декабря, состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В 2022 году тюменские аграрии собрали:
▫️ почти 522 центнера урожая с гектара;
▫️ 233 000 тонн картофеля;
▫️ более 2 млн тонн зерновых и зерно-бобовых культур;
▫️ более 20 га ягод.
Губернатор Тюменской области Александр Моор:
Вы опора для достижения независимости государства. Более 1,5 миллиона жителей региона могут быть уверены – их потребности в продуктах обеспечены полностью. За 9 месяцев 2022 года в Тюменской области произведено продукции на 70 миллиардов рублей. Индекс прироста составил 113% к соответствующему периоду прошлого года".
В первой сельхоззоне зоне первое место занял Заводоуковский городской округ, во второй - Голышмановский горокруг, в третей - Сорокинский район.
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