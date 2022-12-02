Губернатор вручил заводоуковцам знамя за успехи в сельском хозяйстве

Переходящее знамя губернатор вручил в пятницу Заводоуковскому городскому округу. Уже в десятый раз эта территория стала лучшей по итогам сельскохозяйственного года.

В Тюмени наградили победителей соревнований в отраслях сельского хозяйства и АПК в 2022 году

Сегодня, 2 декабря, состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В 2022 году тюменские аграрии собрали:

▫️ почти 522 центнера урожая с гектара;

▫️ 233 000 тонн картофеля;

▫️ более 2 млн тонн зерновых и зерно-бобовых культур;

▫️ более 20 га ягод.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Вы опора для достижения независимости государства. Более 1,5 миллиона жителей региона могут быть уверены – их потребности в продуктах обеспечены полностью. За 9 месяцев 2022 года в Тюменской области произведено продукции на 70 миллиардов рублей. Индекс прироста составил 113% к соответствующему периоду прошлого года".

В первой сельхоззоне зоне первое место занял Заводоуковский городской округ, во второй - Голышмановский горокруг, в третей - Сорокинский район.