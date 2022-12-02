Заболотный: обновленная улица Дзержинского важна для сохранения истории Тюмени и связи поколений

Рабочее открытие первой пешеходной улицы в Тюмени состоялось 1 декабря, председатель городской думы Евгений Заболотный, депутаты и общественники приняли участие в торжественном мероприятии, организованному по этому случаю.

Евгений Заболотный напомнил, что идея создания на улице Дзержинского пешеходной зоны была оформлена еще в 1998 году, однако реализована только сейчас, причем весьма эффективно и с опережением графика: реконструкция запланирована на два года, но благодаря слаженной работе подрядчиков и администрации города основные работы выполнены в первый год, что позволило запустить улицу в техническом режиме. По мнению спикера, создание этой пешеходной улицы важно не только с точки зрения развития комфортной городской среды или как еще один объект турпоказа — это вклад в духовный капитал.

"То, о чем мечтали тюменцы в конце прошлого тысячелетия, наконец-то воплощено в жизнь, и улица Дзержинского стала пешеходной. Это очень здорово. Это знаковое для города событие и главное — это вклад в человеческий капитал, в мировоззрение тюменцев. Нам очень важно, чтобы связь поколений, связь времен ощущалась в городе", —подчеркнул Евгений Заболотный, акцентируя внимание и на трудовом воспитании детей и молодежи, которое будет реализовываться на улице за счет работы местных ремесленников.

"Тюмень — устремленный в будущее город, но здорово, что именно здесь, на тюменской земле, так бережно сохраняется прошлое, мы думаем о нем и ценим то, что сделали наши предки. Большое спасибо всем, кто сохраняет такую историю и мастеровые традиции", — резюмировал Евгений Заболотный.