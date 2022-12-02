Сбер открыл в Екатеринбурге свой первый региональный технохаб

В Екатеринбурге открылся технологический хаб Сбербанка, это первый региональный центр подобного уровня в России, сообщает канал UrFO_INFO.

Технохаб объединит 1 700 разработчиков, тестировщиков и специалистов по сопровождению информационных систем и экспертов по кибербезопасности Сбербанка России. Ультрасовременные рабочие зоны технохаба дополнены креативными пространствам для совместной работы, отдыха и творчества.

"Созданы многофункциональные и трансформируемые конференц-залы, благодаря чему технохаб станет центром притяжения ИТ сообщества не только Екатеринбурга, но и всего Урала. здесь планируется проводить профильные встречи и конференции для специалистов и экспертов ИТ, обучающие мероприятия для школьников и студентов, хакатоны и другие значимые события", - пишет UrFO_INFO.