Первую пешеходную улицу открыли в Тюмени

В Тюмени состоялось техническое открытие первой пешеходной улицы города - улицы Дзержинского, которая обещает стать не только отличной прогулочной зоной, но и центром креативной индустрии.

"Я поздравляю всех жителей Тюмени со знаковым для нашего города событием! Реализована мечта не одного поколения тюменцев. Обязательно пройдитесь по улице Дзержинского и найдите в обновленном облике новые смыслы, посмотрите на историю нашего города свежим взглядом!" - написал глава города Руслан Кухарук.

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Реализация проекта была рассчитана на два года, уже все готово, чтобы тюменцы и гости города могли пройти по обновленной улице и оценить, насколько по-новому выглядят деревянные здания-памятники. Тюменские экскурсоводы уже проводят экскурсии и различные представления.

Реализации этого проекта с нетерпением ждали жители Тюмени, некоторые по праздничной улице прогулялись не одни, а в компании депутатов Тюменской городской думы, руководителей управ, общественников и журналистов.

На улице много интересных объектов, и каждый снабжен кратким описанием и историей. Со стороны улицы Первомайской установлен открытый павильон, в котором можно увидеть деревянный макет квартала и экспозицию.

"Резиденты для территории подбирались исходя из ее концепции креативного пространства. Я со многими предпринимателями – владельцами кафе, мастерских, зданий – пообщался, все они готовы адаптировать планы развития под новый формат улицы. Во время посещения ул. Дзержинского мы обсудили с ремесленниками и предпринимателями вопросы дальнейшего развития. Они подготовили выставку в Центре эстетического воспитания детей "В доме Буркова" и рассказали о своих планах2, - рассказал Кухарук.

многие мастера изучают и возрождают старинные народные традиции, открывают свои школы и проводят мастер-классы, продумывают ассортимент сувенирной продукции, чтобы заинтересовать тюменцев и гостей нашего города… Для них формирование новых трафиков на пешеходной улице – это возможность привлечь внимание большего числа людей к истории Тюмени, ее уникальности. Золотное и лоскутное шитье, элементы деревянного зодчества, домовая роспись, керамические изделия… – все это востребованные красивые и уникальные вещи. Не слишком дорогие, но способные стать прекрасным подарком для близких или гостей.

На прогулке и встрече состоялся обмен взглядами на концепцию наполнения улицы Дзержинского, оформление ее к новогодним праздникам, проведение здесь различных мероприятий. Завершилось открытие вручением благодарностей тем, кто принял активное участие в создании первой пешеходной улицы Тюмени.