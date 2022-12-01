В Тюменской слободе в тестовом режиме открыто движение по новой дороге

В Тюменской слободе в тестовом режиме открыто движение по новой дороге на улице Андрея Бушуева, сообщает администрация Тюмени.

"Подрядная организация завершила работы по продлению улицы Андрея Бушуева на 120 метров в двухполосном исполнении и возведению эстакады. Открыта отдельная переходно-скоростная полоса для въезда и выезда со стороны примыкания автомобильной дороги "Обход города Тюмени", - отмечается в сообщении.

На пересечении улиц Уездной и Андрея Бушуева запущен в работу светофор, его работа может быть скорректирована исходя из дорожной обстановке, пока затруднений на перекрестке не зафиксировано. Вдоль проезжей части также смонтировано освещение.

По словам представителей городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, работы на этом объекте будут продолжены в следующем году. Проектом предусмотрено обустройство тротуаров. К их строительству подрядная организация приступит с наступлением положительных температур. Будут внесены изменения и в план размещения пешеходных переходов. Также новое "место жительства" вдоль улицы Уездной обретут остановочные пункты.