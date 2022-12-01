Тюменская область в тройке лидеров акции "Сохраним лес" в РФ

Тюменская область - в тройке лидеров по высадкам деревьев в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" 2022 года. Высажено 2,36 млн саженцев, сообщает деплеса ТО.

С небольшим отрывом на втором месте Нижегородская область (2,4 млн деревьев). На первом месте Республика Коми (4,7 млн саженцев).

"В регионе осенью посадили саженцы сосны обыкновенной, ели сибирской, яблони, рябины - 2,36 млн штук (771,7 га). В сентябре только на центральном мероприятии областного этапа акции приняли участие 2300 человек - посадили сеянцы сосны на площади 17,9 га. За несколько часов посажено 79 000 сеянцев", - перечисляют основные цифры в деплеса.

За весь период проекта (2019-2022 гг.) в Тюменской области проведена посадка более 8 486 000 саженцев (2529 га), в акции приняли участие около 9 000 человек.

На церемонии награждения в Москве представителям регионов-лидеров вручены благодарности за активное участие. В IV сезоне акции "Сохраним лес" приняли участие более миллиона жителей РФ, высажено около 70,6 млн деревьев.





