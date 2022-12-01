Жители тюменской "матрешки" задолжали за электроэнергию 876 млн рублей

За 10 месяцев 2022 года объем дебиторской задолженности потребителей электроэнергии – физических лиц в Югре, на Ямале и юге Тюменской области достиг 875,9 млн рублей. При этом сумма просроченной задолженности, накопленной населением перед АО "Газпром энергосбыт Тюмень", с начала года выросла на 3,1% и составила 370,1 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В ЮГРЕ бьют антирекорд по сумме и длительности периода просроченной дебиторской задолженности три крупных муниципалитета — Сургутский район, Сургут и Нефтеюганск. Неплательщики в Сургутском районе и Сургуте в среднем игнорируют квитанции-извещения от энергосбытовой компании больше 3 месяцев. Первые накопили просроченную дебиторскую задолженность 46,4 млн рублей, на эту сумму энергетики начислили должникам уже около 19 млн рублей пеней. За жителями Сургута числится просроченная дебиторская задолженность в размере 23,8 млн рублей и почти 9 млн рублей пеней. Нефтеюганцы в среднем не платят за потребленную электроэнергию чуть больше 2 месяцев, их долг — 22,2 млн рублей, также им придется заплатить 6,5 млн рублей пеней. Внушительные долги накопили и муниципалитеты с населением порядка 60 тыс. человек — Нягань (8,4 млн), Мегион (6,4 млн), Когалым (5,8 млн), жителям данных трех городов в совокупности начислено 3,8 млн рублей пеней.

ТЮМЕНЬ тоже демонстрирует высокую просроченную дебиторскую задолженность за электроэнергию. Горожане не платят больше полутора месяцев и накопили 40,5 млн рублей долга и 8,2 млн рублей пеней. В Тюменском районе, где количество населения значительно меньше, картина еще печальнее: просроченная дебиторская задолженность — 45,4 млн рублей, пени — 9,3 млн рублей. В небольших муниципалитетах с населением чуть больше 20 тыс. человек в аутсайдерах Нижнетавдинский район — 8,7 млн рублей долга и 2 млн рублей пеней и Исетский район — 4,4 млн рублей долга и 1 млн рублей пеней. Здесь должники в среднем не платят за электроэнергию в течение полутора месяца.

На ЯМАЛЕ в антилидерах по оплате электроэнергии один из самых больших городов — Новый Уренгой. Жители муниципалитета имеют просроченную дебиторскую задолженность 19,6 млн рублей. Игнорирую оплату энергоресурса около 2 месяцев, новоуренгойцы накопили 3,3 млн рублей пеней. "Отличился" и Пуровский район с населением порядка 51 тыс. человек и просроченной дебиторской задолженностью 6,1 млн рублей. В среднем почти 3 месяца должники здесь пользуются электроэнергией бесплатно, поэтому в их квитанциях кроме долга отражены пени на общую сумму 1,6 млн рублей.

В этом году акцию для должников по списанию пеней АО "Газпром энергосбыт Тюмень" проводить не будет. Поэтому абонентам, регулярно допускающим просрочку платежей, придется заплатить не только сумму долга, но и начисленные пени. Учитывая, что с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы на электроэнергию и иные жилищно-коммунальные услуги, погашение задолженности лучше не откладывать в долгий ящик.