В Тюмени благодаря "Стимулу" построили шесть улиц за три года

В Тюменской области реализуется программа "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда" - по соглашению с Минстроем РФ федеральный бюджет выделяет на строительство улиц в районах новой застройки до 27% от стоимости объекта. Благодаря реализации программы за три года регион получил софинансирование на сумму более 200 млн рублей и построил шесть улиц, сообщает ГУС ТО.

В 2020 году в жилом районе "Ново-Патрушева на улицах А. Митинского и П. Шарова уложено более 2,3 км асфальта, обустроены тротуары и освещение.

В 2021 году в "Ново-Патрушева" начали строительство улиц В. Трофимовой от А. Митинского до Монтажников. Работы по графику были выполнены в течение двух лет. Построена новая улица со всей инфраструктурой протяжённостью почти 900 метров. Сегодня по ней уже запущено движение. На данной улице в следующем году будет открыта новая школа на 1200 мест.

В этом году география программы "Стимул" расширена - реализовано три объекта. В жилом районе "Ново-Патрушева" кроме ул. В. Трофимовой построена ул. К. Посьета протяжённостью более 800 метров. Начато строительство ул. Т. Кармацкого в районе оз. Алебашево. Срок строительства — 2022-2023 годы.Она соединит крупные городские магистрали — ул. Алебашевскую и ул. Мельникайте. Протяженность — 1,85 км.

По информации Минстроя России на 2023 год бюджету Тюменской области предусмотрены ассигнования федерального бюджета на строительство улиц в квартале: Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура. Это небольшие объекты, примыкающие к новой ул. Т. Кармацкого. Общая протяжённость запланированного строительства - 1,74 км.

"Оформляя заявку на получение федерального софинансирования, мы указываем, какое количество жилья будет построено на данных территориях. Т.е. берём на себя обязательства, что новые дороги точно будут востребованы. В рамках соглашения в Тюменской области за 3 года возведено более 400 тысяч кв. метров жилья", - прокомментировал реализацию программы национального проекта начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.