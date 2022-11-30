В Нефтегазовом кластере пополнение - 107 компаний из 17 регионов РФ

Нефтегазовый кластер пополнился еще тремя компаниями. Теперь в нем 105 участников

География выросла до 17 субъектов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Астраханская, Иркутская, Ростовская области, Республика Марий Эл, ЯНАО, Красноярский край.

Кластер активно внедряет новые модели кооперации. Одна из последних инициатив - стартовал прием заявок в ТехноХаб для Газпром нефти. Компания готова рассмотреть технологические решения для большей эффективности работы.

Идет проработка создания единого испытательного полигона. Где полезные инновации, будут сразу акцептованы всеми крупнейшими добывающими корпорациями. Его появление позволит сэкономить месяцы и даже годы на внедрении в производство новых разработок.