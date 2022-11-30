Второй экодом в Тюмени откроют в декабре на Цветном бульваре

В Тюмени готовится открытие экодома на Цветном бульваре. Он начнет работу в декабре. Там будут зоны приема вторсырья, общения, мастерская ресайклинга, сообщает информационный центр правительства ТО.

Первый - кодом "Гудвин" за первый месяц принял более 1 300 посетителей, причем приходят в него не только местные жители, но из Югры, Ямала, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области. В коворкинге прошло 55 мастер-классов. В пункт приема принесли почти 900 кг вторсырья.